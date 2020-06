Gaillard et Dabir: «C’est la fin d’un certain hooliganisme»

Au « Brussels Casual Service » (BSC) est le groupe de hooligans du RSCA. Mais si l’amour de la bagarre est central et la délinquance présente, on y retrouve des personnalités bien éloignées des clichés. - D.R.

Barthélémy Gaillard et Louis Dabir, publient un livre – «Gang of Brussels» – sur le «BCS», les hooligans du RSCA. Entre football, bagarre et délinquance.