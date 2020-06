Schaerbeek: les cousins albanais écopent de 4, 5 et 6 ans ferme

La 47e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce mercredi trois cousins d’origine albanaise, dont l’un par défaut. Flori M. et Aleksi M. écopent respectivement de cinq et six ans de prison pour avoir tiré à deux reprises sur deux frères, le 10 mai 2019, devant un café de l’avenue Rogier à Schaerbeek. La préméditation n’a toutefois pas été retenue, contrairement à ce qui était requis par le ministère public.

