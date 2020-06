Bruxelles: la jeune femme voulait mourir en martyre en Syrie

Une jeune Anderlechtoise encourt 3 ans de prison pour avoir manifesté son désir de rejoindre l’État islamique et mourir en martyre entre 2016 et 2017. Entre la propagande djihadiste qu’elle aurait véhiculée sur les réseaux sociaux, Sihame Z. aurait voué une admiration à Rachid Kassim, un recruteur terroriste bien connu de la justice. Son avocat a plaidé ce jeudi pour une mesure de faveur, il s’agit d’une femme mal dans sa peau et suicidaire selon ce dernier.

