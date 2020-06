Un audit externe va se pencher sur la diversité au sein des pompiers de Bruxelles

Le secrétaire d’Etat bruxellois Pascal Smet (sp.a) va procéder à une radioscopie externe, indépendante du Siamu, le Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, sur le thème de la diversité, annonce-t-il vendredi dans La Dernière Heure et De Morgen. Ces derniers mois, plusieurs incidents à caractère raciste y auraient eu lieu et des enquêtes sont en cours.

** *********** ********* ******** *** **** ******* ********** ** ***** ** ** ** ****** ******* *** ******** ******* ** ** *********** ** *********** ** ***** *** ******** ** ******** *** *** **** ** ********** ************ ** * * ***** *** ** ****** *** *** ***** **** ** ***** *************** ** * * *** ** ********** ** ** * * ***** *** ** ******** ***** ** **************** **** **** ********** ************ ** ****** **** * ********** ** *********** **** **** ****** *** *********** ******** ************* ** ***** *** ** ****** ** ** ********** **** *** ****** ****** ********** ** ******** ** ********* ** ***** *** ******** ************* ******** ****** ***** **** ********* ************ ** ******* **** ** ** ******** ** *** ******* ****** *** *************** ** ** ******** ********* ******* * ****** ***** ******** **** *** ***** ** ****** *** ****** ** ********* ** ****** ********** ** ********** * ** ** ******* *********** ** ********* ** **** ************** ** ******* ****** ** ***** *** ********** ************ * **** ****** ***** *** ********* ************* *** ****** ** *********** ********* **** **** **** ** *** ***** *** *** *********** ************** ********** **** **** ********* ** *********** ********* ** ******* *** ** **** *** *** ******** *** ** *** **** ** *********** ****** ** ******* *** ***** *** ******** ******** **** ******** *** **** ** ***** ******* *************** **************