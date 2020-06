La gratuité partielle à la Stib devrait entrer en vigueur plus tard que prévu

La gratuité sur le réseau Stib pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, prévue pour 2020 dans l’accord de gouvernement bruxellois, devrait entrer en vigueur plus tard que prévu, a laissé entendre la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) vendredi au parlement bruxellois.

*********** *** ** ******** *** ********** ** ********** ** ******** * ******** *** ******************* ** ** ****** ********* *** ********** ********** ************* ******** ** **** ** ********** ********** ** ** ***** ***** ** ** ********* ** *********** *** *** ******** *********** * **** ********** ****** *** ******** ***** ** ****** ** ****** ** *** ****** ** *************** * ****** *** *** *** ******* **** ******* ** **** ******** ***** ** ** **** ** ****** ** ** *******