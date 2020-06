Une mère et son enfant de 9 ans ont été victimes samedi soir d’une intoxication au monoxyde de carbone (CO) à Ganshoren, ont indiqué dimanche les pompiers bruxellois. La cause de l’incident est un chauffe-eau défectueux, dans une salle-de-bain mal ventilée.

