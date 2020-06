Ixelles: bientôt une place plus conviviale à la Porte de Namur

Le projet avec son auvent et une place rendue conviviviale. - Art&Build Architects

Le rez-de-chaussée de la tour du Bastion va être prochainement rénové. Et cela s’accompagnera d’un réaménagement du square du Bastion, avec plus d’arbres et moins de courants d’air. De quoi réjouir tous ceux qui passent à cet endroit, à la Porte de Namur.