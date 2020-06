Evere: le collectif 1140/0 en «robe ballon» pour des espaces pour les modes actifs

1140/0, le mouvement des citoyens pour une plus grande sécurité routière à Evere, réclame plus d’espace pour les modes actifs, piétons et cyclistes, notamment pour permettre le respect de la distanciation sociale.

*** ******* ** *********** **** ** **** ** **** *********** **** *** ******* ********** ********** ********** **** ********* ********* ** ***** ** ********** ** ***** ****** ***** ***** ** ************ *********** ** *** ************* ***** ********* ** ********* ** ****** ** ** ******** ** *** ******* *** ********* **** ******* **** **** ******** **** ***** ********* **** ********* ****** ******************** ******* ** ********** ****** ******** *** ********* ************ ** ********** ******* ** ********** *** ******** **** ** ********** ** ** ******* ** ** ************* ******* **** *** ********* ** ********* *********** *********** **** *** ********** ** ********* ******* * ********* *** ****** ******* ********** *** ** ************* ******* *** ***** *********** ** ********* **** ********* **** ** ** ******* ** ******* *** ************ ***************