Bruxelles: la gueule de bois des commerçants au lendemain des débordements

Au lendemain de la manifestation ayant réuni plus de 10.000 personnes à Bruxelles contre les violences policières à l’égard des gens de couleur, et des débordements qui s’en sont suivis, les commerçants de l’artère commerçante de la chaussée d’Ixelles et du boulevard de Waterloo ont la gueule de bois. Au moins une vingtaine d’enseignes ont été saccagées.