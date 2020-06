L’agence Nonante Cinq organise un festival 100% digital, le Swipe Up Festival

La première édition du Swipe Up Festival se tiendra le 21 juin 2020. Entièrement digital, l’événement sera enregistré au Palais 12 du Heysel et diffusé sur plus de 10 plateformes différentes, annonce lundi l’agence Nonante Cinq dans un communiqué.

