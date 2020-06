Une charte d’inclusion de la personne handicapée sera adoptée à Evere

La commune d’Evere va adopter la charte communale de l’inclusion de la personne en situation de handicap. Elle s’engage à travailler sur cinq grands axes: la fonction consultative et sensibilisation, l’accueil de la petite enfance et intégration scolaire et parascolaire, l’emploi, l’accessibilité sous toutes ses formes et l’inclusion dans les loisirs.

