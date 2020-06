EXI(S)T, une exposition photo sur tous les murs de la capitale

Au lieu de cantonner leur exposition dans une galerie, La fabrique des regards et artepub ont décidé d’exposer des photos contemporaines directement sur les murs des rues bruxelloises. Une initiative rendue possible grâce aux milliers d’emplacements dont dispose artepub et qui, en temps normal, étaient employés pour faire de l’affichage culturel.

**** ****** *** ********** *** ** ******** ******* *********** *** ******** ****** ******* ***** **** ***** ***** *** ********** ** ************ ***** ************* ** ******** ********** ******* *** ****** ************ ** ** ************ ****** ********* **** ***** ******* ************* ******** ** ** ********* ** ******** ************** *** ********** ********* ** ** ******** *** ******* ** ******** *************** *** ** *** ** ****** ** ********* ** ** ************* ********* ******* ********** *** ** ******* **** ***** *** *********** ********** ************ ** ******* ** ****** ** ************ ** ***** ** ** ****** **** ******* ** *** ********* *** ****** *** ********* *** ********* **************** *** ************** ********** *** ************* *********************** ********** *** ********** ** ******* ******** ************ ** ***** ********** ********** *** ***** ******* ********** ***** *** ** ******* *** ** ********** ****** ************ ** ************ *** ******** ** ******** *** ** ****** ******* ***** **** ********** *** ************ ************ ******** ** *********** ** **** ***** **** ************ ****** ** ********* ********** ******* ** ****** ****** *** ******** ************** *********** ** ***** ********* *** ************* ********* **** ** ******** **** **** ******************** ******** **** ********** *** ************ ** ********** ***** ***** ****** **** *** ***** ********** * * ******** ******** ********* **** *** ********** ** ************* **** ** ********** ** ************* *** *********** ** ***** ******** *** ******* *** ********* ** ******* ** ** ****** *** **** ********** ***** ********* **** ** ****** ** *** ******* *** ** ********* ************* ***** ********** ************** ******* ***** ********** ** *** ** ********** ** ***** *** *** ********** *********** ********** ****