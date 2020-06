Vanden Borre (N-VA): «Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles voit des fantômes»

Un drôle d’échange s’est tenu lundi soir lors du conseil communal de la Ville de Bruxelles entre le conseiller communal Matthias Vanden Borre (N-VA) et le bourgmestre Philippe Close (PS). Le premier a d’abord reproché au second d’avoir autorisé la manifestation et d’avoir tardé à donner l’ordre aux policiers de réagir. La réponse du bourgmestre a viré sur le plan personnel. «Vous étiez aussi à la manifestation. On vous a vu. Nous avons des photos de vous.» Une réplique à laquelle le conseiller N-VA ne s’attendait pas.

