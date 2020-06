Bruxelles: 18 mois requis pour des agressions sexuelles via webcam

Via Skype. - D.R.

Un jeune homme d’une vingtaine d’années, originaire de Liedekerke, a comparu mercredi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour avoir abordé et incité trois adolescentes à se déshabiller et se toucher via webcam. Le jeune homme avait pour cela utilisé un faux profil, en se faisant passer pour une autre adolescente.