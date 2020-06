Bruxelles: le cavalier accusé de viols compte obtenir l’acquittement

Naoufal H. encourt huit de réclusion pour viols et attentats à la pudeur. - D.R.

L’avocat de Naoufal H., un champion de dressage de chevaux poursuivi pour viols et attentats à la pudeur au centre équestre de ses parents au sud de Bruxelles entre 2008 et 2012, a plaidé en faveur d’un acquittement. Selon le pénaliste, les déclarations des cinq victimes, mineures à l’époque, sont truffées d’incohérences, d’inexactitudes et de mensonges. Le parquet de Bruxelles a lui requis huit ans de prison à son encontre.