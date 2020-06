Saint-Josse: des dizaines de chats sauvés de l’horreur!

À l’heure d’écrire ces lignes, le sauvetage mené par l’ASBL Ever’y Cat avec l’appui de la police était toujours en cours. Les vidéos – à voir sur notre site internet – et photos témoignent de l’horreur la plus totale dans laquelle vivait depuis de trop nombreuses années des dizaines de chats et leur propriétaire…

******* ** ********** ***** *** ***** **** ********* ****** *********** *** ****** ******** ******** *** * ** ******* ***** ************ ** ******* *** ** ****** ** **** **** **** *** ****** ** ** *** ** ********* ** ************ ****** ************ ******* ********* ******************** ****** ********* ***** ****** **** ************ ***** ****** ** ********* ** ** ****** ******* ******** **** **** ***** *** *** ************ ***** ** **** *** ***** **** ** ******* * ** * ****** ** ****** **** ** **** ***** *********** *** ******* ** ***** ********** **** ******** *** ****** ** ***** ** ******* ** ********** *** ***** ************* *********** ****** ********************* ********** ****** **** *************** ************ ****** *********** *** **** ****** ** ****** *** ** ***** ****** ** *** ********** *** ***** ** **** ** ***** *** ***** *********** ******* **** ****** ********* *** ****** *** ****** ******** ******** **** ********* ******* ****** ** ****** ****** ** ********* ******* **** ******* *********** ** * ******* ** * ***** *** ** ****** *** ******** **** ********** ***** ****** *** ******* ****** ******* *** ****** **** ******* ** **** **** ***** *** ** ****** *********** ** ** ********* ** ***** ** ** ********** *** **** ** ***** ********* ** **** * ****** ** ********** ****** **** *** ** ****************** ************* *********** *********** ** ******** ******** **** *********** ******* ******************* ********** ****** *** ******* *** *** ***** *** **** *********** **** ** ****** ********* *** ******** *********** ** ***** ********* ************ ******* ** *** ****** ** ***** ******* ******** ** * ***** ***** *** ******** **** ***** ******** ** **** **** *** **** ******* ** ******* **** *** ****** *************** ** * **** **** ******* ******* * ***** ******** ** * ****** ******* **** **** ** ** ************* ****** **** ****** ** ***** ** ******** ***** ***** *** ***** ****** ********* *** **** ****** ******* ** ********* **** *** ****** ******** ****** ** * **** ***** ** ** ****** **** *** ** ********** *** ** ************* **************** ***************** ** *************** ************ **** ******* * ***** ********* ** ******** ** **** * ******* *** ********** *** * ***** **************** ** ********* ** ***** *********** **** **** ** ******* ** ******* ** ************** *** **** ************* ** ***** ***** *** ** ****** **** ** ****** ****** ******** ********** **** *** ******* ******** **** ** ***** ********* **** *** ********* *** **************** ** *** ******** ** ******** *** ******** *** ****** ** ******* ******* ********* ** ********* ** ************ *************** **** ** * ** ******** *** ******* *** ** ********** ******* ***** *** ******** *** ****** ***** ** **** ******* **** *** ********** **** ** ***** ************* ******** *********** ************ ****** **** ** ************ ********** ************** *** **** ******* *********** ************ *** *********** ******** *** ********* *** ******** **** **** ** ** * ** ********* ********* ***** ******** ** ************ ** ******** *************** *** ***** **** ****** ****** *** ***** **** ******** *** ***** **** ****** *** ****** *********** *** ***** *** ****** ************* ******* ***** ** **** ********* ****** **** ** ***** ********** **** * *** ********* ****** ********** ******* ****** *** ****** ***** **** * **** ** **** *** ** **** ** *** ** ** ***** ********* ***** ** ******* ****** ******* ********** ** ** ************* ************** ******* **** ****** ** **************************** ************** ****************** ************* ** ************ ******* *** ** **** **** ** *** ******** ** ******* ******* **** ******* ****** *** ***** ************************** ** ********* ***** ** *** ******* ******** ********* ****** ********** ***** **************** **** **** ** ********* ** ***** ** ******* ** ********* * ****** **** ** ******* ** ** ******* *** ************ **** ********* ** *** ****************** ************** *************** *** **** ** *********** ************* ******** *** ******* ***** *** ************* ****** ** *** *********** ******* ********* ********** **** ** **** ******* ** ***** ***** ** *** ** ****** ********* ********** ** ************* ****** ****** ** ********** *********** ***** ***************** ************* ******* ***** *** ** ****** *** ****** **** ** ** * ****** **** ** ****** ***** ******* ********* ****** ** *** ******** ** **** *** **** ** **** ** ** ***** ******* ** ****** *** ***** ********* *** **** ******* **** ******** ** ******* ** ******* *** *** ******** ** ***** ** ********* ***** ******** ** **** ** ******* ******** ** **** ***** *** ***** ***** *** ****** ****** ** **** *** ********* *********** * ***** ** ***** ***** ** ****** ***** ** ** ************* ******* ********** *** ***** *** ******** ** ****** ** ****************** ********************* **** ** ****** ****** *** ***** ********* ******** ** **