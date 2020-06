Laurent Demol: «Le RWDM, un challenge qui tombe à pic»

En intégrant la Division 1B et le football professionnel, le RWDM se devait de renforcer son staff. Notamment parce que Fred Stilmant, son T1, ne dispose pas encore du précieux sésame pour coacher à ce niveau. La direction a ainsi renforcé son staff en y intégrant Laurent Demol, passé par Mons et Mouscron notamment et actif à Tubize cette saison.

** * * ***** ****** **** **** **** ********** *** **** ********* ** ***** ** ***** ** ********* *** ****** ** ******** ****** **** ******* ** ******** *** ********* ********* ******** *********** ** ****** ** ** ********* ** ***** *** ********* ***** ***** ********* *** ****** *********** ******* ** ***** ** **** ******* *** * ***** ****** ******* ******* ******* ** ********** ** ***** * ******** ************* ** *** ***** ** ***** *** * ****** *** ********* ******************* ******* ****** ********** ******* ****** ** **** ****** ******************* ** *********** ** ******* ** *** *********** ********** ****** ******** *** ***** ************* ********* ** **** **** *** ********* *** **** *** ** ******** *** ******* *********************** *************** ** ** *** ** ***** *** ** *********** ********* *** **** *********** ** **** ** ******** ************* *********** ******** ******* ******* *********** ** **** ** ****** ** *** *********** *** ********* ****** *** **** ** ********* ********* ** ****** ******* **** ** ****** ******* ********* ***** ****** ** ****** ***** ******* ** * *********** *** *********** ************** ************** ********** **** *** ********* *** *** ** ***** ** ** ****** ** ******* **** *** ********* ** *** ***** ** **** **** **** **** ******** **** ****** *** ************** *** ****** ************ ******* **** *** ********** ******** *** *** ********** ************ ** ****** ***** *** ************ ** ********* ***** ** *** **** **** *** ** **** ******* ***** ****** *********** ***************** ** ***** **** *** ******** ****** **** ** ***** ******* * ****** ********** ** **** ** **** ** ***** ********** **** ********* *** ****** ** ***** ******* ***** ** ******* ** ****** *** **** ** ***** ************* ********* ** ******* ********* ************* *** ********* *********** ** ****** *** ******* ************ *** ******** ********* *** ********* *** ***** ************ ***** ****** ********* ***** **** ******* ***** ***** ** ******* ************ ** ** **** *** ** ******** *** ***************** ******* **** **** *********** **** ** ***** ** ************* ***** ***** ***** ********** **** ** *** ******* ** **** *** *** ** ***** ******* ***************** ** * ***** **** ******** ** ****** ********** *** *** **** ****** ** **** *** *** ******** ************ **** *** ** ******* ******** *** ** ***** ************** ***** ** ******* ******* **** *** ****** ** ******** *********** ********** ********* ********* ** * * *** *** ******* ** ** ********* ************ *** ** ******** ******** **** ***** ******** ****** ******* ** ********* ** ******** ** ********** ** ********** ** ****** ***** *** **** ** **** *** **** ** ********* ***** ***** ************ ** ****** ********** *** *********** **** ** ***** **** **** ********************* ***** ** ****** ***** ******* *** ** ***** ** ********* ** ************ ** ******* ***** ** **** ****** **** ******* ** **** ** *** ******** ********** ******* **** ********* *** ******* ********** **** ********* ************* **** ** ******** ** **** ** **** ******* ** ** ******** **** *** ******* ******** **** ** ******** ********** ** ***** *** ** ******* *** ***************** ******* ** ** **** ** ******** *** ** **** ******** ** ******* ***** *** *********** **** ******* ***** *** *********** ** ***** *** ** **** ***** **** ** ** ***** *** ********* ******* *** *********** ********** * **** *** *** ** ******** ********** ** ** ***** ** ************* ******* ********* **** ** *** *** ********** ******* ** ********* ** **** *** *** ****** **** ** ******** ******* *************** *** *** ***** **** **** ****** ** ** ***** ******** ****** **** *** ******* ** *** *** ****** ****** ** ******* *** ******* *************** ******* ***** ******** ************ *** ** ***** ** *********** **** *** ******** ** ***** *********** ********* ******* ********** ** ****** ******** *** ***** ********* ****** ***** ********** *** ** ** ** **** ***** ** ******* ********** *********** ** *** *************** ********* ************* *** ***** ************ ***** ** ********* ** *********** *** ** **** **** ** ***** ******* **** ****** ** ********** ******** **** ********* *** ******* ********* ** ********** ** **** *****************