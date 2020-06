Démantèlement d’un trafic de cannabis à Bruxelles: 9 suspects sous mandat

La police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a mené 19 perquisitions en région bruxelloise et dans la région de Charleroi, entre le mercredi 3 juin et ce mardi, dans le cadre d’un dossier de production de cannabis, à l’issue desquelles 16 suspects ont été arrêtés, dont 9 ont été placés sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles. Un total de 400 plants de cannabis ont été découverts lors de cette opération.

