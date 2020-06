Ixelles: Le pont Fraiteur en chantier dès le 21 juin puis mis à sens unique!

Le pont sera élargi, avec deux bandes pour le trafic et deux larges trottoirs. - Infrabel

Perturbations de trafic en vue du côté du campus de la Plaine et du cimetière d’Ixelles! Le pont Fraiteur va être fermé à toute circulation durant plus de deux mois pour travaux. Avec déviation du bus 71 via Watermael. Nouveauté, dès septembre, le pont sera mis à sens unique, vers Delta.