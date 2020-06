Le jugement du cavalier poursuivi pour le viol d’adolescentes attendu le 25 juin

Le prononcé du jugement du cavalier (N. H.), prévenu pour abus sexuels sur cinq adolescentes âgées de 13 à 15 ans et un jeune homme, dans un manège de la Forêt de Soignes entre le 13 juillet 2008 et le 1er janvier 2012, sera rendu le 25 juin. L’audience devant le tribunal correctionnel de Bruxelles était consacrée jeudi aux répliques. Le ministère public avait requis fin mai 8 ans d’emprisonnement pour l’intéressé, et 18 mois pour ses parents, poursuivis pour non-assistance à personnes en danger. Leur défense avait plaidé l’acquittement.

