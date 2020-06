Une intervention de la police fait polémique à Bruxelles lors de la manifestation BLM

Une photo fait polémique ce vendredi. Elle a été prise dimanche lors de la manifestation contre le racisme et les violences policières à Bruxelles. On y voit une intervention sur un jeune homme, visiblement un adolescent. Ce dernier est à terre, avec le genou d’un des policiers qui semble être sur sa nuque. Les photographes qui étaient sur place et qui ont pris quelques clichés témoignent. Selon l’un d’eux, la scène a duré 5 minutes et rappelle la technique appliquée par les policiers américains sur George Floyd et qui a mené à sa mort.

**** ************* **** ****** ** ******** *** ****** ******** ** ** ************* ***** ***** ****** ******** **** * ******* ******** ********* *** ********** ** ******** *** ** ** *** ********** ******** ** *********** ***** ******** ******** ***** ** ******* *** *** ********** *** ****** *** ******* *** ****** **** ** ******* *********** *** **** *** ******* ** ********** *********** **** ** ********* **** *** ******* *** *** ******** *** ********** ***** **** ******** ** ***** ** **** **** *** *** ***** ******* ** ******** ******** ** ******** ********** *********** **** ******* ** *** ********* ********** **** ******************* ******** ******** *** ****** ** ****** ****** ** ******** ****** *** **** ** ****** ************ ** ***** * ***** ***** ** ***** ** *** ***** *** *** ****** ** ****************** ******** ********* ************ ********** ** ******** * ************** *** *** ***** *** *** **** ** ***** * ********** *** *** ***** *** *** ****** ****** ***** ************** ******* ********** ** *** *** ******* ** ****** ************** ******* ********** ******* ********* ********** ** ******* **** **** * ***** ***** ***** **** ******** *** **** ****** ************* ****** ** *** *** ********* *** **** ****** ********* ** **************** ****** ******* ********** ** ********* *** ************** ******* ******** ****** *** *** ** ***** ** ****** ************* ** ** *** ******* ****** *** *********** **** ****** ****** ** ****** ** ** ****** ** ********** *********** *** ** *********** **** ******* *** *********** **** ********* ******* ********* *********** ************* ******* ***** ******************** ******** ** ************* **** ** ************** **** *** ********** *******