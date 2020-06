Schaerbeek: condamné pour le meurtre de sa femme en 2005, il séquestre sa seconde...

Samira et son avocat M e Mehdi Abbès. - D.R.

Abderrahim Bilou, un homme de 54 ans déjà condamné à quinze ans de prison pour le meurtre de sa femme en 2005, encourt dix ans supplémentaires pour avoir séquestré sa seconde épouse entre 2018 et 2019, avenue Rogier à Schaerbeek. Entre les privations et les violences sexuelles, Samira C., 44 ans, a vécu un véritable calvaire.