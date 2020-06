100 Bruxellois renoncent chaque mois, définitivement, à leur voiture

La prime Bruxell’air, qui encourage les Bruxellois à se passer de voiture et à opter pour d’autres moyens de déplacement, a le vent en poupe. Plus de 1.200 Bruxellois ont ainsi renoncé à leur voiture l’an passé. C’est 50% de plus qu’en 2018 et près de trois fois plus qu’en 2017! Pour le député Marc Loewenstein, ce boom est lié au succès croissant des vélos électriques. Il plaide d’ailleurs pour l’octroi d’une prime régionale à tous ceux qui en achètent un.

** ******* *********** ******** ****** ****** ** ****** ** ******* ***** **** ******** ********* ** ** ******* ******** *********** ********** **** *** ******* ******************** ** **** ***** ************ **** ****** ********** *** ****** **** ** ***** **** **** ********** ****** ** ** ***** *** ****** ********** ** ****** **** ** *** **** ******* ***** **** ***** ******** **** ******* ** ****** *********** ** **** ** ****** ********** ****** ****** *** ** ** **** ** ***** ****** ** ******* ** ********** **** ********* ** ** *********** ** ** ******** ** ***** *** ********* **** *** ***** ***** ** ** ********** *** ** **** *** ** ** ********** ****** ** **** **** ** ***** ************** ** ****** ** * *** ************** ****** ********** *** ****** ** ** ******* ***** ** ********* ****** ****** ** ****** ************** ****** **** * *** ** **** *** ***** ****** *** *** ******** **** ** *** ****** ***** ********* ************* **** ** ***** ** ***** ************* * ********** ********* ** ******* ********** **** ** ***** **** ***** ***** *** ** ********** ** ** ***** * ***** ***** ********** ******* *** **************** ******* ** ******** **** *********** ******** *** * ****** *** ******** ** *** ********** ******** ****** ****** ***** ** ***** ****** ** **** **** ***** ** ****** ** ****** ***** ****** ** ******** ******* ** *** ** **** ** *** ** ***** **** ********** ******** ****** ** ** ****** ** **** ** ***** **** ************** *** ** ***** ****** *********** **** *** ****** ***** ** **** ** *** ** ************* ** ********* ********* ******* ****** ***** ** *** ****** **** ** ******* ********* ***** ************* **** **************** *** ****** ****** *** **** ********** ******** ***** *** ** ******* ** **** **** ** ********** ** ** ***** ************** *** **** ***** ***** ** ************* ********* *** ********** **** *** ****** ********************* ******* ** ******** ****** ** ******** **** **** ************ *** ***** ** ********** ********** ** *** ****** ** **** ********* ****** ***** *********** ** **** ********* ** **************** ****** *** ************** ************ ********** ** ***** ************* ****** ******** ** ********** ***** ********* ********* **** *** ********** ******** ** *** ************* *********** ************ ********** ** ****** ** ********* ** ****** ************ ** **** *** ******************* **** ** ************ ********** ** ****** *** ***** **** ** ***** ********** *********** *** ****** ************* *** ************** ** ***** ***** *********** ** **** ** ********** **** ********* ** ***** ** *** ********** ** *************** **** ******** ** ************ ** ** ******** ** ** ********* **** *** *** ****** ******** ********** ******** ** ****** ** ***** **** **** ***** ** ********** ***************** ** ***** ****** *********** ** ** ***** ******** *** ***** ** ****** ****** ****** ************ **** ****** ** ***** ****** ***** *** ** ***** ** *** **************