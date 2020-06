«Show Must Go Home»: le Live de passage à Bruxelles le 14 juin!

Après Lille, Paris et Nice, la première tournée et émission musicale 2.0 sans public de Show Must Go Home fera étape à Bruxelles ce dimanche 14 juin en compagnie de Loïc Nottet, Cali, Odelaf, Marka, Fabrice Lig (Dj carolo) et bien d’autres surprises… avant d’aller à Ibiza, Lyon ou encore Londres dans les prochaines semaines. Live music is not dead!