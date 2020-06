Déjà une dizaine d’arrestations dans le centre-ville de Bruxelles !

Tandis qu’un appel à « retourner » la rue Neuve ce dimanche dès 13 heures a de nouveau été lancé comme mercredi dernier, la police locale, qui a mobilisé ses troupes pour l’occasion, a d’ores et déjà procédé à une dizaine d’interpellations ce jour ; avec à la clé la découverte d’une tige en métal et de pierres dans le sac à dos d’un individu et de pétards sur un autre individu…

