Bruxelles: environ 200 véhicules ont roulé contre les limitations des marchés

Plus de 200 véhicules, selon les organisateurs. - D.R.

Plus de 150 véhicules de marchands ambulants, selon l’estimation de la police, et environ 200 selon les organisateurs ont défilé en cortège, lundi, entre 16h00 et 18h00, dans le nord de Bruxelles pour exprimer leur colère contre les mesures restrictives imposées aux marchés.