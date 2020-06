Seety offre 20.000 heures de stationnement gratuites aux Bruxellois

Hadrien Crespin et Nicolas Cognaux sont les fondateurs de Seety. - D.R.

Les petits commerces et l’Horeca ont plus que jamais besoin d’aide pour sortir de la crise économique liée au Covid-19. C’est pour cette raison que la jeune startup belge Seety a décidé de rembourser la première heure de stationnement à tous les Bruxellois qui soutiendront les petits établissements bruxellois et ce, jusqu’au 30 juin.