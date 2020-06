Le jugement de Yacine, le présumé «serial violeur» de l’ULB, reporté au 30 juin!

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a clos les débats mardi en fin de matinée concernant Yacine, un homme de 44 ans poursuivi pour avoir commis des viols et attentats à la pudeur en série, entre juillet 2016 et novembre 2019. Il a reconnu deux viols et un attentat à la pudeur mais est resté vague à propos des autres abus sexuels dont il est accusé. Son avocat a plaidé une peine de cinq ans de prison au maximum, assortie d’un sursis probatoire.

