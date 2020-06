Watermael-Boitsfort adopte une motion contre les violences intrafamiliales

17/06 12:00 → 17/06 21:00

Ce soir, on prévoit encore quelques averses orageuses dans le nord-ouest du pays. Localement, il faudra donc s'attendre à de fortes précipitations en peu de temps voire à de la grêle et des coups de vent. Mercredi après-midi et en soirée, de nouveaux orages toucheront le pays. Le risque d'avoir d'abondantes précipitations concernera cette fois l'ensemble des régions.