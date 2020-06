Bruxelles: action symbolique des policiers pour protester contre la stigmatisation

Ce vendredi, une centaine de policiers se sont réunis sur la place Poelaert, devant le palais de justice de Bruxelles. Les agents ont formé une haie et jeté leurs menottes et brassards au sol. Ils protestent contre les accusations de racisme et de violences policières au sein de l’institution, un débat qui anime la société depuis quelques semaines.

