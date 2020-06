Bruxelles: le parquet réclame jusqu’à 6 ans pour exploitation de prostituées

Le parquet de Bruxelles a requis, vendredi, des peines de prisons de 12 mois à 6 ans contre six personnes qui sont soupçonnées d’avoir fait venir illégalement en Belgique de jeunes Nigérianes pour les exploiter dans la prostitution. Les filles étaient recrutées sous de faux prétextes et après avoir subi un rituel vaudou, elles étaient emmenées en Belgique via l’Italie.

