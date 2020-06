Emmanuel Plasschaert futur bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles

L’avocat Emmanuel Plasschaert a été élu, lundi, avec environ deux tiers des voix, comme dauphin du prochain bâtonnier de l’Ordre français du barreau de Bruxelles, Maurice Krings. Il deviendra donc à son tour le bâtonnier dans deux ans. L’Ordre francophone du barreau de Bruxelles compte quelque 5.000 avocats, ce qui en fait le plus grand barreau du pays et le troisième plus grand barreau francophone du monde, derrière celui de Paris et celui de Montréal.

