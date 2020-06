Débordements lors de la manifestation Black Lives Matter: deux nouvelles arrestations

Au lendemain des faits de saccages et de pillages commis en marge de la manifestation du 7 juin 2020 Black Lives matter, la zone de police Bruxelles Capitale a mis en place une Task force judiciaire, toujours active, visant à identifier et placer devant leurs responsabilités les auteurs de ces tristes méfaits. Pour mener à bien ce minutieux travail d’identification, la zone de police a fait appel à la précieuse collaboration citoyenne, demandant à tous celles et ceux disposant d’images (photos et vidéos) des débordements de les lui transmettre par voie de mail. A ce jour, c’est une septantaine de citoyens bienveillants qui se sont manifestés.

