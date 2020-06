La structure de Bruxelles Propreté est à revoir en profondeur, indique un audit

L’Agence Bruxelles Propreté souffre d’un manque de vision, de gestion du changement et de l’innovation. Son cadre organique n’est rempli qu’à 70% et un cinquième des fonctions d’encadrement est manquant. La multiplicité des filiales, les mouvements en cours au niveau de l’actionnariat de certaines d’entre elles, les différences de statuts, leurs organisations financières propres, etc. engendrent une complexité au niveau de leur gouvernance: telles sont quelques-uns des constats de l’audit réalisé sur la structure de l’agence Bruxelles Propreté.

