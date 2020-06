Une nouvelle publication étudie l’impact de la dimension internationale de Bruxelles

La présence internationale génère jusqu’à 20% de l’économie bruxelloise et jusqu’à 23% de l’emploi régional, soit plus de 162.000 emplois. La publication «Bruxelles, Capitale Internationale – les chiffres 2020», qui parait ce mardi 23 juin 2020 à l’initiative du Commissariat à l’Europe et aux Organisations Internationales, dévoile de façon approfondie les chiffres clés sur la présence internationale à Bruxelles.