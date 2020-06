Jusqu’à 30% d’excès de vitesse en plus en région bruxelloise durant le confinement

Le confinement n’a manifestement pas fait en sorte de rendre les conducteurs plus raisonnables sur les routes bruxelloises! C’est ce qui ressort de la réponse de la ministre de la Mobilité et de la Sécurité routière Elke Van den Brandt à une question de la députée Bianca Debaets (CD&V), lors de la dernière commission Mobilité du Parlement bruxellois. Au niveau des différentes zones de police bruxelloises, on constate principalement une augmentation du pourcentage de véhicules en excès de vitesse et aussi du nombre d’infractions les plus graves. D’autre part, le phénomène des rodéos urbains ne reste – heureusement – pas impuni puisque de très nombreux véhicules ont été saisis.

