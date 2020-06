D1A: une timide ouverture au retour des supporters dans les stades

Et si on en profitait pour faire revenir du monde au GP de Belgique de Belgique de F1, le 30 août ? Gageons qu’à la faveur des signes d’ouverture manifestés mercredi par Sophie Wilmès, certains fans auront entrepris de savants calculs pour savoir combien de spectateurs pourraient être tolérés au long des 7 km du « plus beau circuit du monde »…