Six ans ferme pour le cavalier accusé de viols et d’attentats à la pudeur

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné ce jeudi Naoufal H., un cavalier international, à une peine de six ans de réclusion. Il a été reconnu coupable de viols sur mineures et attentats à la pudeur sur au moins cinq victimes, entre 2008 et 2012, dans un centre équestre situé à Groenendaal. Ses parents ont eux été acquittés de la prévention de non-assistance à personne en danger.

