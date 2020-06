Berchem: du rêve au cauchemar pour les propriétaires du projet «Dormont»

26/06 17:00 → 27/06 09:00

Ce vendredi soir et la nuit de vendredi à samedi, nous prévoyons encore des averses et des orages, pouvant localement être intenses. Par endroits, ces orages pourraient donner lieu à des pluies abondantes et être accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent. Étant donné que les modèles météorologiques indiquent localement un risque de précipitations de plus de 30 l/m² en 1h ainsi qu'une possibilité de grêles d'environ 3 cm. La province de Liège est en code orange mais nous n'excluons pas que d'autres provinces le soient aussi en fin d'après-midi, en soirée et dans la nuit.