La diaspora congolaise à Bruxelles fête les 60 ans d’indépendance au Café Congo

L’événement «Congo 60 Celebration Independance» se déroule, samedi soir, dans les locaux du Café Congo à Anderlecht, où la diaspora congolaise ainsi que des résidents et des artistes bruxellois-congolais connus célèbrent l’indépendance du Congo par le biais d’expositions, de musique et de danse. L’événement est soutenu par le secrétaire d’État aux Relations européennes et internationales de Bruxelles, Pascal Smet.

