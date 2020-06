Uccle: homologation de l’Ecole Française Internationale

Moins d’un an après son ouverture, l’Ecole Française Internationale (EFI Bruxelles) a été homologuée par le Ministère français de l’Éducation Nationale et devient donc un établissement partenaire de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Cette homologation atteste du sérieux et de la pertinence des enseignements proposés au sein de l’école. L’EFI Bruxelles devient ainsi la seconde école française homologuée à Bruxelles, plus de 100 ans après l’ouverture du Lycée Jean Monnet.

