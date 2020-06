La Terrasse O2 doit se réinventer: les Jardins du Pesage nouveau rendez-vous de l’été

Dépaysement total garanti au Jardin du Pesage, à l’Hippodrome de Boitsfort. - Simply Better

Cette année, la Terrasse de l’Hippodrome ne fêtera pas sa 18e édition, avec en apothéose les Jeux Olympiques et l’Euro 2020. La faute à cette maudite pandémie de coronavirus. Des occasions manquées pour les Bruxellois de se retrouver pour partager des agréables moments sous le soleil, à l’orée de la forêt de Soignes. Mais ces belles perspectives n’ont pas eu raison de Denis Van Praet et Benoît Marquezy, les deux compères à la tête de l’agence événementielle Simply Better, qui ont décidé de reprendre le Jardin Du Pesage, un lieu éphémère mais sans aucun doute incontournable cet été.