Bruxelles: il tue pour la deuxième fois et il échappe à l’arrestation

Me Cédric Moisse, le pénaliste qui a assuré la défense de Oualid A. et obtenu sa libération - D. R.

Oualid A. a déjà tué deux de ses passagers lors de deux accidents successifs à chaque reprise imputés à son comportement au volant de «danger public ambulant»: Nesrine Louane et Oussama Abbou. Le tribunal de police de Bruxelles l’a condamné à 37 mois de prison ferme assortis d’une amende de 16.000 euros et d’une déchéance du droit de conduire à vie tout en prononçant son arrestation immédiate, mais son avocat, Me Cédric Moisse, est parvenu à le faire libérer le jour même sur base d’une faute de procédure…