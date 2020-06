Berchem-Sainte-Agathe: l’urgence économique et sociale est décrétée

Ce lundi 22 juin, l’ensemble du Conseil communal a adopté une motion visant à décréter l’urgence économique, sociale et environnementale, dans la commune et aussi dans toute la Région bruxelloise. Une motion adoptée par majorité et opposition.

***** ** ********** ********* ********************* * ******* *** ************** ** **** ** ******* *********** **** ** ** ********* * *** *********** *** *** ** *** ************* *** ** ********** ************ *** ********** ************ ******** *********** ******** ** ********** *** ******* ** ******* ******* *** ********* *** ****** *** ********** ************ ***** ********* ******* ********** ************** ** ********** **** ******** ********* ***** ******** ** ****** *********** ******* * ************ ******** *************** *** ******* ** *** *********** **** ****** ** ***** ****** ** ****** ****** ********** ***** ***** ** *********** *** ***** *** ******* ****** ** ******* * *** ** ****** *** ****** ** ******* ***** ** ******* *** ******** ** ******** ** ** *********** *** ******* ***** ** ****** ****** ** ************** ****** ******* ************* ** ******* ******** ******* *** ******** ** *** ********* **** *** ************* ** ******* ******* ***** ** ****** *** ***** ************ *********** ** * *** ** **** **** ** **** ********* ** ***** *** *************** ****** ********* ** ******* ** ********* ** ******** * ********* ** *** ****** *** ************ ** ******** ** ****** ********* ******* ***** ** ******* ********* *** ****** ***** ** ** ******** ** ******* * ********** ******** ** *********** *** ******** ****** ********** ** ** ******* ****** ** ** ********* **** *** ********* ******* ******* ***** ** ******* ***** *** ****** ***** ********* **** ************* ****** ****** ******* ** ****** ******* ********** *** ************** ** ****** ** ****** *** ********* ******* ******** * ******** **** *** ****** ******* ** ************ ************ **** *** *** ******* ** ********* ***** ****** ********* ** ************ ** ********* **** ********* ***** ******** **** *** ********** *********** ** ***** ** *********** * *** ** ***** *** *** ******* ** ** ************* **** ********* ** *** ******* ********** * ***** ********* * *********** ** ********** *** ** ******** ** ***** ******** ***** ************** ******* ********* ** ********** ** ***************** **** ******* ******* *** *** ********** ************* **** ********** ** ******* ****** *** *** *********** *********** ******** **** *** **** ********* *** ****** ** ****** ********* ************ ** ********** *** ***** **** ***** ************* **** ********* ******* ***** ******* ** ************** ****** **** *********