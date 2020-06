La 2e phase des travaux sur l’E19 en direction de Bruxelles commence le 4 juillet

30/06 22:00 → 01/07 22:00

Une perturbation ondulante active aborde le pays à partir de l'ouest ce soir et ne quittera nos régions par le sud-est que mercredi en cours de soirée. Sur son passage, on s'attend généralement à des cumuls de 20 à 40 l/m² en 24h. Les cumuls les plus élevés devraient toutefois essentiellement concerner les régions situées au nord du sillon Sambre et Meuse. Mercredi après-midi, il faudra également composer avec un risque d'orage par endroits.