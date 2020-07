D3A: le Crossing a lancé sa préparation d’un club de Nationale

En retrouvant le niveau national, le Crossing Schaerbeek change de statut. Raison pour laquelle le club bruxellois a d’ores et déjà repris officiellement le chemin des entraînements ce mardi avec, en ligne de mire, un amical le 11 juillet prochain contre un club de bon calibre. On fait le point sur les ambitions et le noyau.

******* ** ***** *** ********** ******** ** ****** ** ******** ********** * ************** ****** ** ******** ****** ** ******* ** ******* ************* ** *** ******* ********** ** ** ****** ** ******** ********** ********** ********* ** ** ******* **** ** ******* ******** ** * ****** ** ******* ** ** ****** ** ******** ********** * ***** **** *********** *** ***** ************** *** **** **************** ******** ****** *********** ** ********* ******* ** ***** ************ *** ************* ** **** ******** ***** ** ***** *** ****** ********* *** *** ***** ****** *********** *** ************** ** ********** ** ********** *** ******* ***** ** ***** **** ******** ***** ******** ** ******** *** ** ************* ********** *** ** **** ************* ************ ** ***** *** ****** ********** **** ** ****** ** **** ******* ****** ********* ***** ** *** ***** ****** ** *** *********** **** *** *** ***** *** ********** ******* ** **** **** *** ******* ******** ****** **** ***** ***** ******** ** ** ******** *** ********************* ** ****** *************** ** *** *** **** ** ********* **** ****** *** **** ** ****** ** *********** ******* ** **** ** ****** ** *********** ********* ********** *************** ** ***** ************** ******* ************** ******* ****** ****** *********** ************ ******* ******* ***** ******** ** *********** ** **** ** ********* ************** ****** ********* ******** **** ** ****** ***** ** *********** ** ** ********* ******* ****** ************ ** ******************* **** ****** **** ***** ********** *************** **** ** ********* ***** ***** ******************* ** ** ******** ** *********** **** ********** ******** *** *********** ***** *********** ** ******** ** **** ******** **** ******* ** ******* ** ***** ***** ******** ********* ** *********** *** ********** *** ********* ** *************** ** ** ****** **** ********* ** **** ** ***** *** ****** **** ****** ******** ************ ***** ****** ** ********* *********** ** ***** ** ******* *** ***** ********** ********** **** ********* *** ********** ** *** ***** *** **** ********** **** ********* *********** ** ****** ******** ** *** **** ***** ** ************* ********* ** ******** ** **** ********** **** ***** ********* ***** ** ******* ** *** ****** ******* **** ****** ******* *** ** ******* *** ** ** ******* ** *** ************ **** **** ****** ********** *** **** ** ******** ********** ** *** ********** ** **** *** ******* ** ******* ** ********** ******** ******* ***** ** ******* *************** ******* ******* **** *** ****** ******** ** *** ** ****** ***** *** ****** **** ** ***** *** ***** ** ******* ** ******** ** **** ****** ******* ** ************ **** ********* ** ******* ** ****** ** ********** *********** ******* ******* **** ** ************* ******** ****** ********* ******** ** **** ********* ***** *** ******* ******** *** *** **** ************ ****** ********* *********** *** *** ***** **** ****** *** ******** ** ********* *** ***** **** ******* ** ***** ** **** ********* ** ***** ** ** ******** ******* ***** ******* ** **** ************ ** **** ***** ************ **** *** ****************** ***** Une préparation en deux temps au programme **** ** ********* ** ***** ** ******* ** ** ***** ** ******** * **** ******** ** ********* *** ************ ** **** ****** *** ********* ****** *** * ******** ** ***** ** *** ** ********* ** ** ******** ** *** ******* *** ************* ** ** ******** ************ ****** ****** ** ******** *********** **** ******* ** **** * ** ******* ** ***** ****** ** ******** ** ****** ** **** ** ******** **** ***** ***** **** ********* **** ***************** ******** ******** *********** ** ****** ************ ************** **** ** ********* **** *** *** ********* ************** ** *** ******* *********** ** ***** ** ********** *** ******** ******** ************ ** ************ **** ********* *** ** ************ ** **** **** *** ******* ** *********** ** ******* **** *** **** *** ** ******* ******* ** ****** ** **** *** *** ** **** ************* **** ** ******* ** ***** ********** *** *** ********* ******* ** ******** ***** ****** ********* *********** ***** ******* ** **** ** *********** **** ** ** **** ******** *************** *** ******** ******* ********** ** ******* *** ******** ** ****** **** ******** **** **** ********************* ********* ****** ** ****** ********** ** ******* *** ** ***** ** *** *********** ** ** *** ********* ** **** ******** ** *** **** ** ******* ** *** *** ******** ******* *** **** ********* ** ***** *** ****** ********** ** ** **** ****** ** **** ************* **** ** ******** **** ********** ** ******** ********** **** **** ***** **** ******** *** ***** ******* ************** ********** ***** *** ***** ****** *** ************ **** ********* ****** ******* ** *** ********** ************************ ********* ** ***** *** *********** **************** ******* *** ****** ***** ** ********* ** **** **** ******* *** ********** **** ***** ******* *** ******* ** *** **** ********* ********* *** ***** ** ***** **** ****** *** ******** *** ******* ** ********** ********** **** **** ******* **** ***** ** **** ****** ** ****** ****************** ***** Un noyau bien renforcé ************* ******* ***** ********** ******* ******* ********** *** *** ****** ******* ****** ****** ****** ****** ******* ********* ***** ******** ****** ********* ********* ****** **************** ****** ********** **** ********** ******* ****** **** ********** **** ********* ********** ***** *** *** ***** ********** ***** ****** ********* ***** ********* ***************** ******** ****** ******* *** **** ************** ******* ****** ***** ******* ***** ******* ************ ******* ****** ********** *** ****** ** ********** ****** ******* *** ******* *** ********** ******* ***** ****** ******* *********** *************** ******* ***** *********** ***** ****** ******** ************** **** ******* ************** ******* ******* ************** ***** ****** ************ ******* ******* *** ********** **** ********** ********** ******* ***** ********* ***** ** ****** **** ****** ******** ************ ************ ******** ********** ******** ****** ******* ************ ******* ******* *********** **** ********* ************* ********** ******* ****** ** ******* ***** ****** ********** **** ******** ***** ********* ********* ******* ********* ********