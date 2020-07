Fermetures de cafés et arrestations suite à des nuisances dans le sud de Bruxelles

Dix établissements Horeca qui ne respectaient pas les mesures liées au déconfinement, notamment l’heure de fermeture à 01h00 du matin, ont été fermés par la police de la zone Bruxelles-Midi lors d’une vaste opération samedi et dimanche, a annoncé la zone jeudi. Au cours de cette opération, qui avait pour but de faire cesser le tapage et les nuisances dans certains quartiers, plusieurs arrestations ont également eu lieu.

