Jette: les internautes sont invités à élire le nouveau logo de la commune

Après presque 30 ans de bons et loyaux service, le logo fait ses adieux. Dans un désir de modernisation, la commune de Jette change le logo et propose aux internautes de voter via la page Facebook @jette1090.

