La Région a élaboré une stratégie pour multiplier les bornes de recharge disponibles

Alain Maron et Elke Van den Brandt ont présenté la stratégie à la presse. - Igor Pliner

Le gouvernement bruxellois a défini une stratégie pour multiplier l’installation de bornes de recharge électriques des véhicules accessibles au public au cours des prochaines années. La note rédigée dans ce sens par Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité, en collaboration avec Sibelga et Brugel, table sur un objectif d’onze mille bornes de recharge censées «être suffisantes à l’horizon 2035», ont expliqué vendredi matin le ministre bruxellois de l’Environnement Alain Maron (Ecolo) et la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen).