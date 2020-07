Bruxelles Propreté: les audits démontrent un manque de vision selon l’opposition

L’agence Bruxelles Propreté souffre d’une organisation défaillante, d’un manque de vision et de positionnement stratégique, estime l’opposition MR et cdH du parlement bruxellois après une première analyse des rapports d’audit sur la comptabilité analytique de l’agence, sur sa structure, et celui, encore partiel sur la gestion du personnel.

*** ****** *** ***** *********** ** * * *** ******* ** ***** ** ********** ** ********** **** *** ******* *********** *** ****** ****** **** ** ** ******** ** **** ***** ************** ** ** ******** ** ** ********* ******** ***** ***** ******** *** ******** ************* *** ****** ******** ********* *** ******* ** ** ********** *** ******* **** ******* *********** *** ********** **** ** *** *** ****** ********** *************** ** ******* ****** ** ****** *** ** ********** ********* ** ************** ******** ****** ********* ******** *** ****** ** ******* ** ****** ********** *** ********* ****** ** ** ******* *** ******* ** ********** **** ** ********* *********** *** ************** ******* *** ************ *** ********** *** ********* ** ********* ******* ** ********** ********* *** ***** **** ***** *** ** *********** ** ********** **** *** ********** ** ******* ******* ** *** ** ********* *********** ********** **** ** ********* ********* ******* *********** **** ******* **** ** ******** ** ***************** ***** ****** ********* *** ** ************* ********** ** ****** *** ************ ********* ********* ** ******** ** ********** ********* ******* ** ******* ** ** ********* * ** ******* ** ****** ***** **** *** ********** ****** ** ** ********* *** ******** *********** ********** **** ** ***** ** ** ******** *** **** ********* ***** ******* ** ******** *********** ** ****** **** *** ** ********* **** ********** ** ********* ******************* *** ********** ************* *** ***** ******** * ***** ****** *** ************ *** ** ******** ** ********* ********* *** ******* ** ********** **************** ******** ** ******* *** ******** ********** ******* ********* ** **** ** ********** *** ********** ** *** ** ** ******** ********* ***** ********* ******* **** ** ***** *** ******* ** ******* ** ********** ************ ****** *** ******** ** *********** *********** ********* ** ******** **** ** ************* ********** ** *********** *** ****** **** ******** ** ** **** *** ********** ************* ** *************** *** ********** *** ************* ** ******* ** ** ******** ** *** *********** *********** **** ************ *** ******* ***** ******** ******** ********** *** ********** ************ **** ************* ******* ** ********* ******* *********** ** ** ******* *** *********** *** ** **** ********* *** ********** *********** *** *** ********** ************ ********* **** ***** *** ********** ********* ** ****** *** ** *************** ** ** **** *** *********** *** ********* ******** ***** *** ********** ********* *** *** ********** *** *** ******** ********** *** ********** *** ***** **** ********** ** ******* ***** ******* ** *** ******** ** **** *** ******** ***** ************ ** ******* ************ ** ******** ***************** *** ******* ** ****** ************ ** ******** ** ******* *** ******* ** ********** ** ****** ** ****** ***************** ******** **** ** **** ****************** *********** ** ******** ** ******* **** ** ********** *************** *** ******* ** ****** ** ******* ***** *** *************** ******** *** ********* *** ** ******** ** ******** **** *** ****** *** ********* ** *** ************ ** ********** *************** *************** **** **** ** ***** ** ** ******** ********** ****** ***** ** ** **** *** *** ******** ************* ********** ** *********** *** ******* ********** ** ******** **** ** **** ********** ******** **** **** *** ********** *** ****** **************** ** ***** ** ******* ** ****** ********** **** *** ********* **************** ** ********** ** ** ******** ** ********* ********** ********* **** ** ********* ********* ** ****** **** **** *** ********* ** ********** ** ** ******** **** ******* *** *********** ************* *** ************* ********* ***** *** ****** ***** ********** ** ********* ************** **** ********** ********** *********** ***** *** ***** ********* ***************** ** ******* **** ** ******* ** ******** ****** **** ** ***** ******* ************* ** ********** *** ** ******** **** ** ******** * ********** *** ********** ************** ** ** ****** ***** ** ********** ************* ** ********** ** **** **** ******** *********** ***** ** ******** ** *** ***** ************** ** ** ******** * ** ** ******* ****